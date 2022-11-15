Несколько сотен десантников из Ульяновска отправились в зону спецоперации

Более 400 мобилизованных десантников, прошедших интенсивную подготовку и боевое слаживание на полигоне соединения Воздушно-десантных войск в Ульяновской области отправились в тыловую зону специальной военной операции, сообщило 15 ноября Минобороны РФ.

«Подготовлены на отлично, настрой боевой, всем укомплектованы полностью. Обмундирование получено, с зарплатой задержек нет, выплачена полностью всему личному составу», — рассказал командир подразделения с позывным «Сокол».



Как пояснили в Минобороны, личный состав пройдет боевое слаживание в составе более крупных подразделений, после чего приступит к выполнению задач по предназначению в первых и вторых эшелонах обороны.

Перед отправкой на плацу прославленного соединения Воздушно-десантных войск под руководством исполняющего обязанности командира бригады гвардии подполковника Алексея Золоторева состоялся торжественный митинг, в ходе которого с напутственными словами обратился к мобилизованным глава города Дмитрий Вавилин, почетные гости и представители духовенства.

На торжественные мероприятия по случаю убытия десантников собралось порядка 1,5 тыс. родственников, друзей и близких. В пример убывающим защитникам штатному составу соединения, отличившемуся в ходе спецоперации, были вручены высокие государственные награды.

А в завершении мероприятия присутствующие прошли торжественным маршем и почтили икону и мощи святого пророка Ильи — небесного покровителя военнослужащих в Воздушно-десантных войсках. Также личный состав возложил цветы к мемориалу воинам-десантникам бригады, погибшим при выполнении служебного долга.

Накануне убытия, с мобилизованным личным составом был проведен смотр готовности: насколько военнослужащие обеспечены всесезонным комплектом полевого обмундирования (ВКПО), средствами бронезащиты и химзащиты, получили ли денежное довольствие и социальную выплату, установленную Указом президента РФ.

«Находимся здесь около месяца, проходим боевое слаживание, на полигонах, с профессиональными инструкторами. Помимо инструкторов, есть тут у нас боевые наставники, кто уже побывал в СВО, они приехали сюда, чтобы нас подготовить. Когда мы пришли, нам дали всю форму, вплоть до жилетки под нее. Всем обеспечены. Дали новые автоматы, бронежилеты, всем снарядили. По поводу зарплаты, скажу честно, многие даже не ожидали, но я могу показать свой телефон с СМС, где указано, что зарплата моя составляет 158 тыс., а всё остальное зависит от воинского звания», — рассказал мобилизованный Алексей, показывая СМС о выплате зарплаты военнослужащего.

Призванные в рамках частичной мобилизации резервисты продолжают выполнять задачи специальной операции по защите мирного населения Донбасса. С бойцами 14 ноября встретился корреспондент «Известий» Александр Морозов, чтобы узнать каково им на передовой СВО.

В этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит подробности планируемой встречи президента РФ Владимира Путина с россиянами по вопросу поддержки мобилизованных. О намерении провести такую встречу глава страны сообщил во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Он уточнил, что хочет лично встретиться с гражданами, чтобы обсудить ситуацию с поддержкой мобилизованных.

2 ноября российский лидер поручил выстроить работу по обеспечению военных РФ экипировкой. По каждому элементу экипировки Вооруженных сил России должно приниматься во внимание мнение тех, кто ее использует и понимает, какую на самом деле функцию выполняет каждый элемент, ради которой он создавался, отметил он.

До этого, 19 октября, президент заявил, что каждому мобилизованному должны выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц. Глава государства поручил неукоснительно соблюдать сроки выплат.

В рамках частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября, для участия в боевых действиях в зоне спецоперации было призвано 318 тыс. человек. Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине. 31 октября Путин заявил о ее завершении. Минобороны в тот же день объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации.

7 ноября президент заявил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) находится до 80 тыс. мобилизованных. При этом он отметил, что около 50 тыс. из них направлены в боевые подразделения и принимают участие в боевых действиях.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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