Появились кадры работы мобилизованных на ТОС-1А «Солнцепек» в тыловой зоне СВО

В тыловых районах в зоне спецоперации по защите Донбасса мобилизованные обучаются действовать в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Кадрами боевой работы поделилось Минобороны РФ во вторник, 15 ноября.

Мобилизованные военнослужащие под руководством опытных инструкторов проходят боевое слаживание в составе расчетов тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» одного из подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

В ходе тренировок отрабатываются скрытное выдвижение боевой машины на позицию, развертывание и нанесение удара 220-миллиметровыми боеприпасами по целям, разведанным с применением беспилотных летательных аппаратов.

После выполнения огневой задачи боевая машина меняет позицию и перезаряжается.

ТОС-1А «Солнцепек» предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств противника. ТОС-1А действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций.

Войска РХБЗ продолжают выполнять задачи в зоне специальной военной операции. В преддверии своего профессионального праздника солдаты подразделений войск РХБЗ Западного военного округа (ЗВО) рассказали о своей работе, а также продемонстрировали стрельбу из ТОС-1А «Солнцепек». В Минобороны рассказали, что термобарические снаряды, которые находятся в пакете «Солнцепека», способны укрыть площадь до 40 тыс. кв. м, уничтожая легкобронированную технику и укрепления.

9 ноября корреспондент «Известий» Александр Морозов показал стрельбу военных группировки «Отважные» из «Солнцепека» по позициям Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что украинские националисты охотятся за этой боевой техникой с первых дней спецоперации, поскольку подобных огнеметных систем нет ни в одной армии мира.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».