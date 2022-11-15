Politico сообщило о недовольстве Киева из-за заявлений Пентагона о переговорах с Москвой

Заявление председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли о возможности мирных переговоров между Москвой и Киевом вызвало гнев украинских чиновников. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает газета Politico.

На прошлой неделе американский генерал заявил во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, что победа Украины не может быть достигнута военным путем, а зима предоставит возможность начать переговоры с Россией.

Как сообщает газета, Вашингтон пытается заверить Киев в том, что ожидаемая зимняя пауза в боевых действиях не означает, что переговоры должны состояться в ближайшем будущем. Также США будут продолжать поставлять Украине военную помощь, сообщает газета со ссылкой на американских чиновников.

«По словам восьми американских чиновников, сообщения о том, должны ли США начать серьезно говорить с Украиной о мирных переговорах с Россией, обостряют отношения между Вашингтоном и Киевом. В то время как некоторые высокопоставленные чиновники национальной безопасности непреклонны в том, что сейчас не время начинать обсуждать переговоры», — сообщает газета.

Газета подчеркнула, что любой публичный раскол между американскими должностными лицами может поставить под угрозу отношения между Вашингтоном и Киевом в ключевой момент, констатирует Politico.

Ранее, 12 ноября, постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что в США надеются на начало переговоров по Украине в будущем. Однако их условия должны стать прерогативой президента Украины Владимира Зеленского.

До этого, 10 ноября, Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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