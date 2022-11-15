Политолог Беннет назвал резолюцию ООН о репарациях «лицензией на кражу»

Принятый Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ — преступная лицензия, разрешающая США, Британии и другим странам НАТО красть российские активы, заявил 15 ноября «Известиям» политолог, экономист, бывший сотрудник американских спецслужб Скотт Беннет.

«Те страны, которые проголосовали за резолюцию — просто марионетки и рабы американской империи: Франция, Германия, Британия, некоторые африканские страны и страны карибского бассейна. Но самые сильные страны были против: Китай, Иран, Сирия. Другие сильные страны воздержались. Саудовская Аравия, например. Думаю, очевидно, что все воздержавшиеся страны — на стороне России. Просто не хотят так явно заявлять об этом», — сказал он.

По мнению Беннета, итоги голосования показывают, что мир «просыпается и видит ситуацию такой, какая она есть». Всё больше государств отказываются покупаться на ложь, которую транслируют США о России — агрессоре, которая якобы собирается напасть на Европу.

«[Постпред России при ООН Василий] Небензя, который всегда говорит обо всем так, как оно обстоит на самом деле, подметил, что таким образом США просто нашли оправдание тому, что Запад крадет все российские активы, которые были заморожены. И это просто преступная лицензия на кражу. Еще раз напомню, что в США демократы получают деньги, которые отправляют на Украину, через FTX (криптовалютная биржа на Багамах. — Ред.) и другие схемы. И я не удивлюсь, если всё это — часть плана. Поэтому я считаю, что резолюция ООН — преступная лицензия, разрешающая США, Британии и другим странам НАТО красть российские активы», — добавил он.

Политолог не сомневается, что Запад таким образом получает взятку, чтобы сохранить дома людей в тепле, и тем показать, как хороши такие политики, как канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон Ляйен. Однако, добавил Беннет, это одновременно показывает их собственное отчаяние.

Однобоким и абсурдным с правовой точки зрения документом, который на уровне ООН легализует неприкрытый грабеж международного масштаба, назвал резолюцию и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он отметил, что это очередная продавленная Западом антироссийская резолюция, причем путем выкручивания рук и шантажа.

14 ноября ГА ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. За документ проголосовали 94 страны. Против выступили 14 стран, еще 73 страны воздержались. Тогда же Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать подпавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что воровство чужих активов никогда не доводило до добра.