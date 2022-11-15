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Посол Антонов анонсировал встречу в Белом доме 15 ноября

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Посол России в США Анатолий Антонов анонсировал встречу в Белом доме 15 ноября. Об этом он сообщил в понедельник, 14 ноября, в беседе с журналистами после посещения россиянина Романа Селезнева, находящегося в тюрьме города Батнер в штате Северная Каролина.

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«Завтра я буду в Белом доме разговаривать по другим вопросам. Я обязательно подниму данную проблему о нечеловеческих условиях содержания российских граждан (в тюрьмах США и учреждениях предварительного заключения. — Ред.)», — сказал дипломат.

Он добавил, что Россия хочет, чтобы в тюрьмах США осталось как можно меньше россиян, и чтобы «охота [спецслужб США] за россиянами была прекращена», передает ТАСС.

«Я проблемы переговоров по обмену заключенными не могу обсуждать, потому что я в них не участвую. Еще раз говорю: лучше на эту тему поменьше высказываться, просто дождаться конкретного результата», — поделился Антонов.

5 августа адвокат Селезнева Игорь Литвак рассказал, что если сын российского депутата Роман Селезнев, приговоренный в США к 27 годам лишения свободы, в ближайшее время не вернется на родину, то он умрет в американской тюрьме. Россиянин, которого в США обвинили в кибермошенничестве, страдает от последствий черепно-мозговой травмы. Ее он получил во время теракта в Марокко в 2011-м. В связи с этим он регулярно нуждается в специальной медицинской помощи.

Американские спецслужбы задержали Романа Селезнева на Мальдивах в 2014 году. На курорте россиянин находился со своей невестой и ребенком. В США его обвинили в кибермошенничестве и причинении ущерба на территории трех штатов (Вашингтон, Невада и Джорджия) в размере около $170 млн. В августе 2016-го суд присяжных в Сиэтле признал гражданина РФ виновным по 38 из 40 пунктов. В апреле 2017 года в штате Вашингтон он был приговорен к 27 годам лишения свободы. В Джорджии и Неваде россиянина приговорили к 14 годам тюремного срока. Однако эти сроки не суммируются, их отбывание идет параллельно.

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