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Собянин совершил тестовую поездку на новом пассажирском речном электросудне

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин совершил тестовую поездку на новом электросудне, которое будет перевозить пассажиров по Москве-реке. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщается на сайте столичной мэрии.

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Отмечается, что движение по маршруту «Причал «Киевский» — парк «Зарядье» заняло около 30 минут.

Чиновник отметил, что проект полностью переделали на основе российского оборудования и проектных разработок. Электросуда включают в себя корпус, тяговый электродвигатель, климатическую установку, систему ГЛОНАСС, остекление, панели обшивки, автоматизированную аппарель, систему управления освещением, бортовые двери и ПО, отмечает РИАМО.

Собянин выразил уверенность, что первый маршрут удастся запустить к сезону 2023 года, пишет НСН.

Мэр также отметил, что предстоит работа по размещению нескольких десятков причалов с электрозаправкой судов, а также проведению испытания и регистрации судов.

В правительстве столицы отметили, что в тестовом режиме электросуда начнут ходить к открытию речной навигации в 2023 году — по первому регулярному маршруту «Парк «Фили» — Киевский». Затем власти намерены открыть второй маршрут от «Автозаводского моста» до «Печатников», сообщает сайт kp.ru.

Платить проезд можно будет банковской картой, картами «Тройка» и «Единый» или с помощью биометрии, уточняет «Москва 24».

Всего на Москве-реке планируется разместить 23 плавучих причала диаметром 10 м и 16 м и пассажировместимостью до 42 и 80 человек соответственно. Также будут построены два пункта отстоя и техобслуживания в Нагатинском затоне и Мневниковской пойме, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Власти Москвы заключили 15-летний контракт жизненного цикла с АО «ВодоходЪ». Пассажирский порт». Эта компания будет отвечать за поставку, ремонт и техобслуживание электросудов и плавучих причалов в течение 15 лет, пишет сайт aif.ru.

С 12 ноября в столице изменилась схема движения транспорта в связи с реконструкцией тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская». Ремонт запланирован на полгода.

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