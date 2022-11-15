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Участник Virtus.pro рассказал об опустошенности после победы на IEM Rio Major 2022

Евгений FL1T Лебедев: ощущения потрясающие, но внутри эмоций не было, была опустошенность
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Фото: TASS/imago/Chris Emil Janßen
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Евгений FL1T Лебедев рассказал, что после победы на турнире IEM Rio Major 2022 по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) возникла некая опустошенность, поскольку он добился желаемой цели. Об этом он рассказал «Известиям» во вторник, 15 ноября.

«Это один из самых крупных турниров. Это считается чемпионатом мира в этой сфере, и большинство игроков хотят выиграть этот турнир. Ощущения потрясающие, но внутри эмоций не было, была опустошенность», — рассказал Лебедев.

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По его словам, победа в турнире была очень важна для команды.

«Был очень плотный график, много тренировок, много игр и много разных эмоций внутри нас. Но турнир прошел хорошо для нас и с положительным результатом», — отметил Евгений.

Он также добавил, что благодаря этой победе команда выиграла две путевки на другие турниры в Абу-Даби и в польский Катовице. Он отметил, что хотел бы играть под тегом Virtus.pro, но из-за антироссийских санкций команде запрещено его использовать.

Российская киберспортивная команда Outsiders (Virtus.pro) стала чемпионом мира на IEM Rio Major 2022 по CS:GO, который проходил в Рио-де-Жанейро с 31 октября по 13 ноября. В финале команда обыграла датчан из Heroic со счетом 2:0 и выиграла главный приз в $500 тыс.

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