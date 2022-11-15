Бизнес пожаловался в Минэкономразвития на плату за воздух вместо вывоза мусора

Ежегодно компании теряют по 5–6 млрд рублей из-за завышенных нормативов за вывоз мусора. Об этом сказано в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Федерации рестораторов и отельеров в Минэкономразвития. «Известия» ознакомились с документом.

Бизнес указал, что сейчас платеж за вывоз мусора можно высчитать по формуле, умножив транспортный тариф на региональный норматив по образованию отходов. Эту величину местные власти устанавливают самостоятельно, сделав замеры объема мусора на своей территории. В деловых объединениях уверены, что региональные чиновники неверно рассчитывают этот показатель.

Торговые сети сами провели оценку того, какой объем отходов создают их магазины. Согласно данным бизнеса, в Ленинградской области розница накапливает 0,4 куб. м на 1 кв. м, хотя установленный властями норматив равен 1,4 куб. м на 1 кв. м. То есть компании платят за «вывоз воздуха», подчеркнуто в письме в Минэкономразвития.

Если предположить, что речь идет о магазине площадью 500 кв. м, то ритейлер переплачивает около 36 тыс. рублей в месяц — это зарплата работника торгового зала или другого линейного персонала, отмечено в обращении.

Организации попросили ведомство учесть их доводы — сейчас Минэкономразвития оценивает проект постановления правительства, в котором власти готовы пересмотреть систему обращения с мусором.

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Пошли в отход: бизнес попросил пересмотреть нормативы вывоза мусора