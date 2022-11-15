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Посол РФ заявил о нежелании Будапешта участвовать в коллективной помощи Украине

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Фото: Соцсети
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Венгрия воздерживается от участия в планируемой общеесовской макроэкономической помощи Киеву, предпочитая двусторонние каналы оказания поддержки Украине. Об этом в интервью «Известиям» 15 ноября заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

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«Венгры, пожалуй, лучше, чем кто-либо в «просвещенной» Европе понимают, какого рода режим установился на территории современной Украины. Знают они это не понаслышке, а на опыте более 150 тыс. этнических венгров, проживающих в Закарпатье и подвергающихся языковой и иной дискриминации со стороны Киева. Их так же, как и русских, лишают доступа к образованию на родном языке, запрещают использовать его в официальных учреждениях», — сказал дипломат.

Потому Венгрия с 2017 года последовательно блокировала проведение официальных заседаний комиссии Украина-НАТО, и сейчас занимает «особую позицию при обсуждении ЕС-овских инициатив об оказании содействия Киеву», пояснил посол.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

Венгрия не хочет быть втянутой в вооруженный конфликт

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