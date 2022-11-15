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Российские штурмовики Су-25 ударили по объектам и технике украинских боевиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Экипажи штурмовой авиации Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских боевиков. Кадрами работы военных поделилось Минобороны РФ во вторник, 15 ноября.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских вооруженных формирований.

Воздушная подмога: ВКС России уничтожили боеспособную авиацию на Украине
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Кроме того, экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее, 9 ноября, военное ведомство опубликовало видео ударов штурмовиков Су-25 ВКС РФ по позициям и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны подчеркнули, что экипажам штурмовиков удалось поразить скрытые позиции противника и бронированную технику.

В начале ноября экипажи бронированных дозвуковых штурмовиков Су-25 также ликвидировали замаскированные укрепленные позиции и бронированную технику украинских националистов ракетными авиационными ударами. Пуски ракет экипажи Су-25 выполняют парами на высоте порядка 10–20 м — эта особенность полета буквально скрывает авиацию от вражеской системы противовоздушной обороны.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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