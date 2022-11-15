Бойцы «группы Вагнера» заняли позиции украинских боевиков под Артемовском

Бойцы «группы Вагнера» штурмом взяли позиции украинских боевиков под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры боевой работы публикует «РИА Новости» в понедельник, 14 ноября.

На представленной записи видно, как четыре бойца вплотную приближаются к позициям противника и после непродолжительного боя захватывают окопы. Они также взяли в плен украинского националиста.

За штурмом наблюдала воздушная разведка.

Ранее, 6 ноября, стало известно, что бойцы «Вагнера» ведут бои за южный пригород Артемовска. Отмечается, что группе удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты.

30 октября сообщалось, что группа «Вагнер» стягивает силы к Артемовску для обеспечения дальнейшего наступления на город. По словам одного из бойцов, продвижение сил на этом направлении также ведется за счет артиллерии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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