В Марий Эл качели насмерть придавили подростка

В Йошкар-Оле 15-летний подросток погиб на детской площадке из-за упавших на него качелей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Марий Эл в понедельник, 14 ноября.

По данным следствия, 13 ноября подросток катался на качелях, они сломались и упали на него. В результате инцидента подросток скончался на месте от полученных травм. Трагедия произошла рядом с Итальянским парком на Воскресенской набережной города.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее, 20 июня, в Москве на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота. С ушибом головы ее госпитализировали в хирургическое отделение детской больницы.