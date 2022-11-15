Реклама
Прямой эфир
Экономика
Центробанк сообщил о реформе для защиты прав частных инвесторов
Мир
Товарооборот РФ и Венгрии увеличился на 160%
Мир
Во Франции предупредили об отключении электричества зимой
Мир
Польша поддержала санкции на нефть из «Дружбы» во избежание уплаты неустойки
Общество
Вход №1 на станцию «Комсомольская» закроют на ремонт с 15 ноября
Армия
Бойцы «группы Вагнера» заняли позиции украинских боевиков под Артемовском
Мир
Посол РФ заявил о нежелании Будапешта участвовать в коллективной помощи Украине
Мир
В городе Никополе Днепропетровской области Украины сообщили о взрывах
Армия
Российские штурмовики Су-25 ударили по объектам и технике украинских боевиков
Общество
Синоптики рассказали москвичам о небольшом снеге и гололедице 15 ноября
Мир
Посол Антонов анонсировал встречу в Белом доме 15 ноября
Экономика
Бизнес пожаловался в Минэкономразвития на плату за воздух вместо вывоза мусора

В Марий Эл качели насмерть придавили подростка

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Йошкар-Оле 15-летний подросток погиб на детской площадке из-за упавших на него качелей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Марий Эл в понедельник, 14 ноября.

По данным следствия, 13 ноября подросток катался на качелях, они сломались и упали на него. В результате инцидента подросток скончался на месте от полученных травм. Трагедия произошла рядом с Итальянским парком на Воскресенской набережной города.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее, 20 июня, в Москве на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота. С ушибом головы ее госпитализировали в хирургическое отделение детской больницы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022