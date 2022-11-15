Вход №1 на станцию «Комсомольская» закроют на ремонт с 15 ноября

С 15 ноября на ремонт закроют вход №1 на станцию метро «Комсомольская» со стороны Ленинградского вокзала в Москве. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщила пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.

Как уточняет агентство городских новостей «Москва», для пассажиров установят дополнительные автоматы по продаже билетов, а также временные кассы.

Отмечается, что пассажиров попросили пользоваться входами №7 и №8, пишет сайт kp.ru. Также их призвали по возможности смещать время поездки с часа пик.

Информации о сроках возвращения работы станции к штатному режиму пока нет, сообщает РИАМО.

Ранее, 14 ноября, москвичей попросили не ездить в районе закрытой части Замоскворецкой линии в час пик. Отмечалось, что это связано с повышенной нагрузкой на наземный общественный транспорт. В частности, выбирать пути объезда просят и водителей. Им советуют прокладывать маршруты в том числе через Варшавское шоссе и Люблинскую улицу, отмечает «Москва 24».

С 12 ноября на полгода закрыли участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» из-за реконструкции тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская». Для пассажиров организовали бесплатные компенсационные автобусы: КМ, КМ1, КМ2, Е80, Е80. Повторный вход в метро сделали бесплатным.