Товарооборот РФ и Венгрии за первые семь месяцев этого года вырос на 160% и превысил $5,7 млрд. Об этом в интервью «Известиям» 15 ноября заявил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

«По данным Центрального статистического управления Венгрии, объем двусторонней торговли за первые семь месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 160%, составив $5,7 млрд. Конечно, основную роль здесь сыграл рост стоимости поставок российских энергоносителей — на 216%, до $4,9 млрд. При этом экспорт Венгрии в Россию сократился на 40%, до $776 млн, что привело к росту положительного сальдо торгового баланса в пользу России в размере более $4 млрд», — сказал дипломат.

Он отметил, что темпы роста ВВП достигли своего пика в I квартале (8,2%), во II упали до 6,5%, а по итогам III и IV кварталов эксперты единодушно ожидают «существенно большего замедления».

Основная причина, подчеркнул посол, — это двузначная инфляция, «вызванная стремительным ростом цен на энергоносители в Европе, который, по мнению венгерского руководства, является прямым следствием санкционной политики Брюсселя в отношении России».

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