Песков: проходящие в Анкаре российско-американские переговоры инициировали США

Россия и США провели переговоры в Анкаре. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 14 ноября.

«Это была инициатива американской стороны», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Он не стал раскрывать темы и подробности прошедшей встречи.

Ранее в этот же день стало известно, что директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс обсуждали в Анкаре управление рисками. При этом было подчеркнуто, что Бернс не участвовал в переговорах по поводу Украины.

До этого, 9 октября, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что переговоры в Турции между РФ и западными странами могут быть использованы для принуждения России пойти на компромиссы по ситуации вокруг Украины.

В этот же день Песков заявил, что Турция старается стать посредником между Россией и Западом, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе.

24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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