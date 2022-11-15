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Старший прапорщик Калашников на дежурстве обнаружил и обезвредил группу диверсантов

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Фото: Министерство обороны РФ
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Начальник аппаратной отделения связи старший прапорщик Роман Калашников в составе батальонной тактической группы Вооруженных сил России освобождал один из населенных пунктов от украинских националистов. Во время боевого дежурства он обнаружил группу диверсантов. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало во вторник, 15 ноября.

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Экипаж под командованием Калашникова на боевом дежурстве организовывал устойчивую связь с вышестоящим командованием, подчиненными и взаимодействующими подразделениями. Находясь на позиции и развертывая антенну, старший прапорщик обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника. Они готовились атаковать район расположения российских войск.

Вместе с подчиненными Калашников открыл прицельный огонь по противнику, в результате чего было уничтожено до 20 националистов. Эта атака сорвала готовящиеся националистами диверсии и способствовала наступлению российских войск на позиции украинских радикалов.

Командир машины старший прапорщик Роман Николаев выполнял задачи по поддержке российских мотострелков, удерживающих оборону на одном из танкоопасных направлений в составе противотанкового дивизиона. Украинские националисты, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, попытались прорвать оборону и атаковали позиции наших войск, применяя артиллерию и минометы.

Командир машины Николаев занял выгодную огневую позицию и атаковал наступающих боевиков огнем противотанкового комплекса. В ходе отражения атаки диверсионно-разведывательной группы экипаж Николаева уничтожил танк, БМП и девять националистов. Противник, понеся потери, спешно покинул огневые позиции и отступил. Попытка прорыва украинскими националистами оборонительных рубежей российских войск была сорвана.

Командир огнеметной роты старший лейтенант Владислав Журавлев в составе батальонной тактической группы вел огневую поддержку российских мотострелков, которые удерживали стратегически важный населенный пункт.

Украинские националисты попытались восстановить контроль над населенным пунктом и атаковать позиции российских военнослужащих. В ходе оборонительных действий экипаж под командованием Журавлева смог отразить атаку противника с численным превосходством.

Прицельным огнем подразделения Журавлева уничтожили большое количество живой силы националистов, в том числе иностранных наемников, а также четыре боевые машины. Действия команды Журавлева пресекли попытки противника прорвать оборону и обеспечили выполнение задачи по удержанию населенного пункта.

Накануне, 14 ноября, в оборонном ведомстве РФ отметили мужество гвардии старшего лейтенанта Николая Петрунина. Он выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи между подразделениями российских войск в зоне специальной военной операции. Благодаря действиям Петрунина были восстановлены поврежденные украинскими националистами линии связи, а также оборудование.

Россия продолжает начатую 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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