Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе «Зингер» в Подольске. Площадь распространения огня составила 2,8 тыс. кв. м, о чем в понедельник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Пожар начался днем 14 ноября на третьем этаже бывшего завода «Зингер» в Подольске. Из здания самостоятельно эвакуировались 150 человек. Причиной пожара могла стать аварийная работа электросети. Окончательная причина будет установлена по результатам проверки.