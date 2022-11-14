В ГД назвали резолюцию о репарациях однобоким и абсурдным документом

Принятый Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ является однобоким и абсурдным с правовой точки зрения документом, который на уровне ООН легализует неприкрытый грабеж международного масштаба, заявил 14 ноября глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Очередная продавленная Западом антироссийская резолюция, причем путем выкручивания рук и шантажа. По сути, на уровне ООН идет речь о легализации неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне. У Генассамблеи нет никаких полномочий требовать репарации. Политизированный, однобокий и абсурдный с правовой точки зрения документ, который рано или поздно обязательно ударит бумерангом по его авторам», — отметил он в беседе с ТАСС.

Ранее в этот день ГА ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. За документ проголосовали 94 страны. Против выступили 14 стран, еще 73 страны воздержались.

Тогда же постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать подпавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

В ходе заседания постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков отметил, что документ не только не выдерживает критики с точки зрения международного права, но и являет собой пример для всех, кто по-прежнему считает, что частная собственность на Западе священна.

О необходимости принудить Россию выплатить Украине контрибуцию в мае заявлял президент Польши Анджей Дуда. По его словам, в Польше верят, что сделать это удастся мировому сообществу.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что воровство чужих активов никогда не доводило до добра.