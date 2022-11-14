В немецком Дортмунде закроют часть зоопарка из-за энергокризиса

В немецком Дортмунде из-за энергокризиса закроют в местном зоопарке павильон с тропическими животными, им уже начали искать новый дом. Об этом говорится в сообщении портала города от 14 ноября.

«Дом Амазонки в зоопарке Дортмунда будет окончательно закрыт 31 декабря 2022 года. Такое решение приняла антикризисная служба города из-за того, что объект остро нуждается в ремонте и потребляет несвоевременно большое количество энергии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за неисправной системы отопления и вентиляции, устаревших окон и плохой теплоизоляции конструкции здания, дом потребляет более трети общей потребности зоопарка в электричестве и газе. На фоне энергокризиса и экономической ситуации в стране в целом реконструкцию этого здания посчитали нерентабельной.

Дом Амазонки в зоопарке был открыт в 1992 году. По данным городского портала, в нем обитает около 150 животных, 35 из них уже готовятся к переезду в другие зоопарки.

8 ноября сообщалось, что зоопарки в Германии запросили финансовую помощь и начали раздавать животных из-за энергетического кризиса в стране. Так, зоопарк в Дрездене закрыл террариум с 1 ноября из-за высоких расходов на отопление. Его обитателей пришлось расселить. Два зоопарка в Берлине объявили о сборе пожертвований на покрытие расходов на электроэнергию.

Также зоопарк в Ганновере планирует отказаться от наружного освещения и автоматической подсветки зданий. В нем уже была снижена температура отопления и отключена горячая вода в туалетах.

Германия и ряд других европейских стран столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Запад усилил санкционное давление на РФ в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Однако введенные ограничения привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

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