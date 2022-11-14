Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве началась реорганизация посольства ДНР в представительство
Мир
МАГАТЭ направит миссии на четыре украинских АЭС
Мир
В немецком Дортмунде закроют часть зоопарка из-за энергокризиса
Общество
Тренер опровергла связь дельфинария с найденной мертвой афалиной
Мир
В Совфеде назвали ничтожным проект резолюции ГА ООН о репарациях Киеву
Мир
Великобритания выведет свой воинский контингент из Мали
Общество
Лавров опроверг сообщения о наличии у него часов Apple
Мир
Минск назвал проект о репарациях Украине попыткой легализовать воровство активов РФ
Мир
Шольц заявил о важности совместных дискуссий с Россией на саммите G20
Мир
В ЕС начали обсуждать будущие отношения с Москвой
Мир
Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны РФ
Мир
В ЕС договорились продолжать попытки изолировать РФ на международной арене

В немецком Дортмунде закроют часть зоопарка из-за энергокризиса

0
Фото: Zoo Dortmund/Marcel Stawinoga
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В немецком Дортмунде из-за энергокризиса закроют в местном зоопарке павильон с тропическими животными, им уже начали искать новый дом. Об этом говорится в сообщении портала города от 14 ноября.

«Населению Германии пришлось смириться с ростом цен на энергоносители»
Депутат комитета бундестага по энергетике Марк Бернхард — о том, как ФРГ справится с отопительным сезоном в условиях кризиса и заработает ли СП-2

«Дом Амазонки в зоопарке Дортмунда будет окончательно закрыт 31 декабря 2022 года. Такое решение приняла антикризисная служба города из-за того, что объект остро нуждается в ремонте и потребляет несвоевременно большое количество энергии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за неисправной системы отопления и вентиляции, устаревших окон и плохой теплоизоляции конструкции здания, дом потребляет более трети общей потребности зоопарка в электричестве и газе. На фоне энергокризиса и экономической ситуации в стране в целом реконструкцию этого здания посчитали нерентабельной.

Дом Амазонки в зоопарке был открыт в 1992 году. По данным городского портала, в нем обитает около 150 животных, 35 из них уже готовятся к переезду в другие зоопарки.

8 ноября сообщалось, что зоопарки в Германии запросили финансовую помощь и начали раздавать животных из-за энергетического кризиса в стране. Так, зоопарк в Дрездене закрыл террариум с 1 ноября из-за высоких расходов на отопление. Его обитателей пришлось расселить. Два зоопарка в Берлине объявили о сборе пожертвований на покрытие расходов на электроэнергию.

Также зоопарк в Ганновере планирует отказаться от наружного освещения и автоматической подсветки зданий. В нем уже была снижена температура отопления и отключена горячая вода в туалетах.

Германия и ряд других европейских стран столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Запад усилил санкционное давление на РФ в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Однако введенные ограничения привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022