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Тренер опровергла связь дельфинария с найденной мертвой афалиной

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Найденная мертвой в Севастополе афалина не принадлежала местному дельфинарию. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Института биологии южных морей.

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«Сотрудник Карадагской научной станции Дарья Цветкова при визуальном осмотре найденного на пляже в районе села Осиповка дельфина установила, что афалина не из дельфинария «Флиппер», это не Зоя», — цитирует учреждение ТАСС.

Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о мертвом дельфине, найденном на пляже. Он тогда предположил, что это могло быть животное, выпущенное хозяином дельфинария на волю.

2 ноября очевидец стал свидетелем того, как на пляже в районе парка Победы в Севастополе неизвестные выбрасывают в море дельфинов. Сотрудники полиции предварительно установили, что директор дельфинария «Флиппер» выбросил в Черное море четырех дельфинов, которые занесены в Красную книгу России.

По словам тренеров, которые работали с животными, о намерении директора они не знали и были шокированы произошедшим. Они добавили, что инцидент произошел вечером, когда все работники дельфинария уже ушли домой.

Когда «Известиям» удалось спросить директора дельфинария «Флиппер» Владимира Калниболотского, почему он выпустил дельфинов в море, тот заявил о «коммерческой составляющей» и тщательном расчете.

На следующий день Развожаев сообщил о проведении спасательной операции для живших долгое время в неволе дельфинов. Позднее, 4 ноября, он рассказал об обнаружении двух мертвых дельфинов. Эти животные оказались не теми, кого выпустил владелец дельфинария.

По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

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