В Москве началась реорганизация посольства ДНР в представительство

В Москве началась трансформация посольства Донецкой Народной Республики (ДНР) в представительство. Об этом сообщила министр иностранных дел республики Наталья Никонорова в понедельник, 14 ноября.

«На данный момент осуществляются меры по реорганизации посольства в представительство ДНР в городе Москве, поскольку деятельность представительств субъектов в столице является обычной практикой для Российской Федерации», — сказала она в беседе с ТАСС.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Согласно закону, жители данных регионов со дня вхождения в состав РФ признаны российскими гражданами.

До этого, с 23 по 27 сентября, на освобожденных территориях прошли референдумы за присоединение к России. Согласно данным ЦИК, по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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