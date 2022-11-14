В Совфеде назвали ничтожным проект резолюции ГА ООН о репарациях Киеву

Резолюция Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН о выплатах Россией репараций Украине юридически ничтожна, а также противоречит уставу организации. Об этом 14 ноября заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Но когда они самим своим содержанием противоречат уставу ООН и основополагающим нормам международного права, это делает такие резолюции не просто декларативными, но юридически ничтожными», — сказал политик «РИА Новости».

По мнению Косачева, такая резолюция необходима ООН для оправдания своих преступных действий, связанных с арестами и изъятием российских активов.

О том, что ГА ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного «в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине», стало известно ранее тем же днем. Проект предусматривает ведение «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны РФ.

В этот же день постпред РФ при ООН Василий Небензя аналогично заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

Накануне первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что механизм взимания репараций с России является попыткой создать законную основу для присвоения российских активов.

24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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