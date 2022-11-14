Великобритания выведет свой воинский контингент из Мали

Воинский контингент Великобритании покинет Мали вслед за Францией. Об этом 14 ноября заявил замминистра обороны Джеймс Хиппи.

«Я могу объявить, что британский контингент также выйдет из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) ранее, чем планировалось. Мы должны быть предельно ясны: ответственность за всё это лежит на Мали. Два переворота за три года подорвали международные усилия по продвижению мира», — сказал он в палате общин парламента.

По его словам, Великобритания не будет размещать свой контингент в стране, которая не хочет сотрудничать с Лондоном в вопросах достижения долгосрочной стабильности. При этом британское правительство продолжит оказывать гуманитарную помощь, пишет ТАСС.

Ранее, 9 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о завершении антитеррористической операции «Бархан», проводимой в странах «Сахельской пятерки», в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

2 мая правительство Мали заявило о разрыве двустороннего соглашения с Францией в оборонной сфере из-за нарушения национального суверенитета страны со стороны Парижа.

Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе операцию «Бархан», в которой также участвовали военные Великобритании, Эстонии и других стран.

Официальной целью пребывания французского военного контингента в стране была помощь местным вооруженным силам в борьбе с исламистскими формированиями, в частности с Салафитской группой проповеди и борьбы (GSPC), связанной с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ).