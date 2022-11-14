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Великобритания выведет свой воинский контингент из Мали

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Фото: army.mod.uk
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Воинский контингент Великобритании покинет Мали вслед за Францией. Об этом 14 ноября заявил замминистра обороны Джеймс Хиппи.

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«Я могу объявить, что британский контингент также выйдет из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) ранее, чем планировалось. Мы должны быть предельно ясны: ответственность за всё это лежит на Мали. Два переворота за три года подорвали международные усилия по продвижению мира», — сказал он в палате общин парламента.

По его словам, Великобритания не будет размещать свой контингент в стране, которая не хочет сотрудничать с Лондоном в вопросах достижения долгосрочной стабильности. При этом британское правительство продолжит оказывать гуманитарную помощь, пишет ТАСС.

Ранее, 9 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о завершении антитеррористической операции «Бархан», проводимой в странах «Сахельской пятерки», в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

2 мая правительство Мали заявило о разрыве двустороннего соглашения с Францией в оборонной сфере из-за нарушения национального суверенитета страны со стороны Парижа.

Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе операцию «Бархан», в которой также участвовали военные Великобритании, Эстонии и других стран.

Официальной целью пребывания французского военного контингента в стране была помощь местным вооруженным силам в борьбе с исламистскими формированиями, в частности с Салафитской группой проповеди и борьбы (GSPC), связанной с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

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