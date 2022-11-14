Лавров опроверг сообщения о наличии у него часов Apple

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг сообщения, появившиеся 14 ноября, о наличии у него смарт-часов компании Apple.

Такая информация начала распространяться по социальным сетям, после того как официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео с Лавровым в своем Telegram-канале.

«Специально для неграмотных стоит пояснить, что часы произведены не Apple, а компанией Huawei», — заявил Лавров в разговоре с ТАСС.

Видео Захарова опубликовала после того, как агентства Associated Press и Reuters сообщили о том, что министр якобы был госпитализирован на Бали. Лавров эту информацию опроверг и посоветовал западным СМИ быть почестнее. Захарова, в свою очередь, назвала историю с госпитализацией высшим пилотажем фейков.

В воскресенье Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20, который пройдет 15 и 16 ноября.