Предложения Запада о создании через Генеральную Ассамблею (ГА) ООН механизма по взиманию репараций Украине с России являются попыткой легализовать воровство чужих активов. Об этом заявил 14 ноября в ходе заседания постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

«Проект не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права. Это всего лишь попытка легализовать воровство чужих активов. Это также очень хороший, наглядный пример для всех нас, для всех тех, кто по-прежнему считает, что частная собственность на Западе священна», — отметил Рыбаков.

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в понедельник приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. За резолюцию проголосовали 94 страны. Против выступили 14 стран, еще 73 страны воздержались.

Тогда же постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

11 сентября депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет указал, что разбогатеть за счет России киевскому режиму не удастся. Он отметил, что Украина получит от Москвы «дырку от бублика» вместо репараций.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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