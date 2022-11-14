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Washington Post: президент Украины Зеленский назвал цену за Херсон очень высокой для Киева

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установление контроля над Херсоном дорого обошлось Киеву, так как за это пришлось заплатить «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», сообщает 14 ноября The Washington Post.

Нашли берега: появились первые подробности вывода войск из-под Херсона
Через Днепр было успешно переброшено более 30 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц техники

«Цена этой победы считается очень высокой», — заявил Зеленский во время своего визита в Херсон.

О посещении Зеленским Херсона сообщалось в этот же день, 14 ноября. Согласно опубликованной информации, находясь в городе, он заявил о готовности к миру. Украинский президент также выразил благодарность НАТО и другим союзников за поддержку.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать приезд Зеленского в Херсон и напомнил, что город является российской территорией.

После прихода на территорию Вооруженных сил Украины (ВСУ) американское агентство Associated Press 13 ноября опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона. Утверждалось, что эти люди якобы сотрудничали с российскими властями.

В то же время сообщалось о лишении аккредитации не менее шести представителей СМИ, включая западные, за репортажи из Херсона.

11 ноября в Минобороны РФ заявили, что более 30 тыс. дислоцированных на правом берегу Херсонской области российских военнослужащих переправились на левый берег Днепра. Приказ о маневре отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным 9 ноября.

Решение о маневре российских войск под Херсоном было принято после того, как Суровикин сообщил, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны ВСУ российские войска могут оказаться в изоляции из-за затопления территорий.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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