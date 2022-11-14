Washington Post: президент Украины Зеленский назвал цену за Херсон очень высокой для Киева
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- Washington Post: президент Украины Зеленский назвал цену за Херсон очень высокой для Киева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установление контроля над Херсоном дорого обошлось Киеву, так как за это пришлось заплатить «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», сообщает 14 ноября The Washington Post.
«Цена этой победы считается очень высокой», — заявил Зеленский во время своего визита в Херсон.
О посещении Зеленским Херсона сообщалось в этот же день, 14 ноября. Согласно опубликованной информации, находясь в городе, он заявил о готовности к миру. Украинский президент также выразил благодарность НАТО и другим союзников за поддержку.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать приезд Зеленского в Херсон и напомнил, что город является российской территорией.
После прихода на территорию Вооруженных сил Украины (ВСУ) американское агентство Associated Press 13 ноября опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона. Утверждалось, что эти люди якобы сотрудничали с российскими властями.
В то же время сообщалось о лишении аккредитации не менее шести представителей СМИ, включая западные, за репортажи из Херсона.
11 ноября в Минобороны РФ заявили, что более 30 тыс. дислоцированных на правом берегу Херсонской области российских военнослужащих переправились на левый берег Днепра. Приказ о маневре отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным 9 ноября.
Решение о маневре российских войск под Херсоном было принято после того, как Суровикин сообщил, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны ВСУ российские войска могут оказаться в изоляции из-за затопления территорий.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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