В Рязани за выходные заменили 223 уличных светильника

В Рязани за минувшие выходные заменили 223 светильника. Об этом сообщила в своем Telegram-канале городская администрация.

Работы идут с опережением графика, пишет РИА «7 новостей».

Всего по двухлетнему контракту замене подлежат 15 тыс. фонарей, уточняет 62INFO.ru. Также планируется замена проводов, что позволит уменьшить количество аварийных отключений.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что в городе Грязи (Липецкая область) завершили первый этап масштабного благоустройства сквера 50 лет Победы.