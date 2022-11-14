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ВАДА требует от CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) решения о нарушении фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил. CAS 14 ноября зарегистрировал апелляцию ВАДА.

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В ВАДА также призвали суд дисквалифицировать спортсменку на четыре года и аннулировать ее результаты.

На слушания назначат трех арбитров: одного от WADA, второго от РУСАДА и Валиевой, а третьего определит президент отдела апелляций CAS. При этом крайний срок рассмотрения апелляции не указан.

В октябре президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно обнародовать результаты расследования по допинговому делу Валиевой, однако ранее в РУСАДА указали, что делать этого не будут, так как это конфиденциальная информация.

Скандал вокруг россиянки разгорелся из-за микродозы препарата триметазидин в ее декабрьской допинг-пробе. Сомнительные результаты анализов фигуристки пришли сразу после победы сборной ОКР по фигурному катанию в командном турнире Олимпийских игр в Пекине 7 февраля.

17 февраля CAS опубликовал документ с разбором дела россиянки, в котором допустил, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой случайно. Поскольку дедушка спортсменки принимает лекарство с указанным веществом в составе, употребление жидкости и пищи из общей посуды могло привести к положительным результатам теста.

На фоне разбирательств и колоссального давления Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место по сумме баллов в одиночном катании.

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