Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве началась реорганизация посольства ДНР в представительство
Мир
МАГАТЭ направит миссии на четыре украинских АЭС
Мир
В немецком Дортмунде закроют часть зоопарка из-за энергокризиса
Общество
Тренер опровергла связь дельфинария с найденной мертвой афалиной
Мир
В Совфеде назвали ничтожным проект резолюции ГА ООН о репарациях Киеву
Мир
Великобритания выведет свой воинский контингент из Мали
Общество
Лавров опроверг сообщения о наличии у него часов Apple
Мир
Минск назвал проект о репарациях Украине попыткой легализовать воровство активов РФ
Мир
Шольц заявил о важности совместных дискуссий с Россией на саммите G20
Мир
В ЕС начали обсуждать будущие отношения с Москвой
Мир
Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны РФ
Мир
В ЕС договорились продолжать попытки изолировать РФ на международной арене

В Липецке установили одну из самых объемных в городе новогодних инсталляций

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники «Липецкгорсвета» установили световой тоннель в сквере Ворошилова напротив стадиона «Металлург». Об этом в понедельник, 14 ноября, пишет GOROD48.

Конструкция представляет собой девять арок, перетянутых светодиодными лентами. Две из них выполнены в виде часов. По плану пусконаладка завершится к концу недели. При этом инсталляция пока работать не будет — специалисты перед запуском завершат установку других объектов в городе.

«В этом году монтаж иллюминации начали заблаговременно. Планируем завершить его к середине декабря. В первую очередь устанавливаем объемные конструкции», — рассказал глава «Липецкгорсвета» Павел Звонарев, чьи слова приводит LipetskMedia.

Знакомые жителям города «Карета», «Квартет снеговиков» и другие украшения появятся на финальном этапе.

Часы с арками в городе устанавливают уже пятый год подряд.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022