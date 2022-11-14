В Липецке установили одну из самых объемных в городе новогодних инсталляций

Сотрудники «Липецкгорсвета» установили световой тоннель в сквере Ворошилова напротив стадиона «Металлург». Об этом в понедельник, 14 ноября, пишет GOROD48.

Конструкция представляет собой девять арок, перетянутых светодиодными лентами. Две из них выполнены в виде часов. По плану пусконаладка завершится к концу недели. При этом инсталляция пока работать не будет — специалисты перед запуском завершат установку других объектов в городе.

«В этом году монтаж иллюминации начали заблаговременно. Планируем завершить его к середине декабря. В первую очередь устанавливаем объемные конструкции», — рассказал глава «Липецкгорсвета» Павел Звонарев, чьи слова приводит LipetskMedia.

Знакомые жителям города «Карета», «Квартет снеговиков» и другие украшения появятся на финальном этапе.

Часы с арками в городе устанавливают уже пятый год подряд.