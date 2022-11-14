В ЕС договорились продолжать попытки изолировать РФ на международной арене

Евросоюз (ЕС) продолжит изолировать Россию на международной арене и оказывать на нее санкционное давление, заявил 14 ноября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Мы продолжим изолировать Россию на международной арене, продолжим вводить ограничительные меры против российской экономики. Мы готовы усиливать ограничительные меры, вводить санкции против третьих стран, которые поставляют оружие и оказывают военную поддержку России, — Ирана и Белоруссии» — сказал Боррель по итогам заседания Совета глав МИД в Брюсселе.

11 ноября высокопоставленный источник в ЕС рассказал журналистам в Брюсселе, что новые санкции против РФ ЕС может утвердить до конца 2022 года.

28 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС сработали не так, как ожидал Брюссель, в итоге сам же и пострадавший от них.

20 октября Совет ЕС принял санкции против Ирана в связи с военной поддержкой, которую страна якобы оказала России. Иран, в свою очередь, категорически отверг обвинения в поставках России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для использования в спецоперации на Украине.

5 октября ЕС принял восьмой пакет рестрикций в отношении России. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации Москвы по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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