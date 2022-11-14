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В ЕС договорились продолжать попытки изолировать РФ на международной арене

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Фото: Global Look Press/EUC
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Евросоюз (ЕС) продолжит изолировать Россию на международной арене и оказывать на нее санкционное давление, заявил 14 ноября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

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«Мы продолжим изолировать Россию на международной арене, продолжим вводить ограничительные меры против российской экономики. Мы готовы усиливать ограничительные меры, вводить санкции против третьих стран, которые поставляют оружие и оказывают военную поддержку России, — Ирана и Белоруссии» — сказал Боррель по итогам заседания Совета глав МИД в Брюсселе.

11 ноября высокопоставленный источник в ЕС рассказал журналистам в Брюсселе, что новые санкции против РФ ЕС может утвердить до конца 2022 года.

28 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС сработали не так, как ожидал Брюссель, в итоге сам же и пострадавший от них.

20 октября Совет ЕС принял санкции против Ирана в связи с военной поддержкой, которую страна якобы оказала России. Иран, в свою очередь, категорически отверг обвинения в поставках России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для использования в спецоперации на Украине.

5 октября ЕС принял восьмой пакет рестрикций в отношении России. Он предусматривает запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширился и запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации Москвы по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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