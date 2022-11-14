В Воронеже произошла драка из-за флага Германии

Посетители кафе в Воронеже устроили драку с охранниками заведения. Об этом 14 ноября сообщила начальник пресс-службы ГУМВД по области Наталья Куликова.

«В 01:20 мск 13 ноября поступило заявление от 39-летней местной жительницы о причинении ей телесных повреждений и морального вреда. Предварительно установлено, что в кафе на улице Генерала Лизюкова возник конфликт между сотрудниками охраны заведения и посетителями», — приводит ее слова «РИА Новости».

При этом очевидцы в соцсетях рассказали, что поводом для конфликта стал сломанный флаг Германии, находившийся в кафе, после чего администрация заведения вызвала группу быстрого реагирования.

13 ноября в фастфуд-кафе на юго-востоке Москвы произошла драка со стрельбой. Как установлено предварительно, конфликт возник между жителем Балашихи и двумя другими посетителями. Один из них в ходе словесной перепалки выстрелил из травматического пистолета.