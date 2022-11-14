Реклама
Прямой эфир
Мир
Великобритания, США и ЕС ослабили санкции против РФ в области сельского хозяйства
Мир
Боррель сообщил о тренировке 15 тыс. украинских солдат на территории ЕС
Общество
СК возбудил свыше 2 тыс. уголовных дел о преступлениях Украины с 2014 года
Происшествия
Посетители кафе в Москве устроили драку со стрельбой
Мир
Активисты Just Stop Oil облили краской здание банка в Шотландии
Мир
Старые сандалии Стива Джобса продали на аукционе за $218 тыс.
Экономика
Цены на газ в Европе поднялись выше $1250
Мир
Дания разрешила Nord Stream начать обследование повреждений «Северного потока»
Общество
В МЧС заявили о скорой локализации пожара на заводе в Подольске
Происшествия
Порезавший двух полицейских в Анапе мужчина выстрелил в сотрудника СК
Спорт
«Манчестер Юнайтед» подготовит ответ на интервью Роналду
Происшествия
В Воронеже произошла драка из-за флага Германии

В Воронеже произошла драка из-за флага Германии

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посетители кафе в Воронеже устроили драку с охранниками заведения. Об этом 14 ноября сообщила начальник пресс-службы ГУМВД по области Наталья Куликова.

«В 01:20 мск 13 ноября поступило заявление от 39-летней местной жительницы о причинении ей телесных повреждений и морального вреда. Предварительно установлено, что в кафе на улице Генерала Лизюкова возник конфликт между сотрудниками охраны заведения и посетителями», — приводит ее слова «РИА Новости».

При этом очевидцы в соцсетях рассказали, что поводом для конфликта стал сломанный флаг Германии, находившийся в кафе, после чего администрация заведения вызвала группу быстрого реагирования.

13 ноября в фастфуд-кафе на юго-востоке Москвы произошла драка со стрельбой. Как установлено предварительно, конфликт возник между жителем Балашихи и двумя другими посетителями. Один из них в ходе словесной перепалки выстрелил из травматического пистолета.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022