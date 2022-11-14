Вандалы разбили несколько остановок в Тамбове

На севере Тамбова неизвестные разбили стекла на нескольких остановках. Об этом в понедельник, 14 ноября, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на муниципальное учреждение «Пассажирские перевозки».

Инциденты произошли в минувшие выходные. Повреждены оказались остановки «Чичерина», «Северо-Западная» и «Спортивный комплекс».

Нарушителей сейчас ищут правоохранители.

«Хочется довести до сведения всех, кто покушается на городское имущество, что совершенное преступление чревато необратимыми последствиями — от обязательного возмещения виновником ущерба до возбуждения в отношении него уголовного дела», — приводит агентство слова директора «Пассажирских перевозок» Александра Иванова.

Как отмечается в материале, одного нарушителя уже нашли — им оказался подросток. Родителям ребенка пришлось заплатить штраф в размере около 10 тыс. рублей.

Ранее, в конце июля, пьяный мужчина разбил 11 автомобилей в одном из дворов Центрального района Волгограда.