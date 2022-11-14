Жителям Белгородской области пообещали морозы

Ночью во вторник, 15 октября, в Белгородской области ожидается до –7 градусов. Об этом пишет bel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Температура воздуха днем составит от –1 до +4 градусов.

При этом погода прогнозируется сухая, с переменной облачностью. Ветер — южный, 7–12 м/с.

В Белгороде ночью до –3 градусов и небольшая облачность. Днем — до +2 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы до 15:00 вторника, 15 ноября.