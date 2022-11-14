Синоптики предупредили о порывистом ветре в Самарской области

В Самарской области во вторник, 15 ноября, сохранится порывистый ветер. Об этом в понедельник пишет НИА «Самара» со ссылкой на Приволжский УГМС.

Скорость ветра может достигать 15–18 м/с. На дорогах ожидается гололедица. В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

В связи с этим в областном управлении МЧС призвали жителей по возможности ограничить выход из зданий, а на улице не прятаться у шатких конструкций и под деревьями. Водителей просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы до 15:00 вторника, 15 ноября.