Под Астраханью безнадзорных коров начали отправлять на штрафстоянку

В Приволжском районе Астраханской области безнадзорных коров начали отправлять в пункты временного пребывания. Об этом пишет «Приволжская газета»

На штрафстоянке сейчас находятся несколько животных, которых поймали у проезжей части. Они будут находиться в пункте до тех пор, пока за ними не придут их владельцы, которым придется заплатить штраф.

Скот перейдет в муниципальную собственность, если за ним не придут в течение полугода, уточняет «Астрахань-24».

Как отметили в районной администрации, мера — вынужденная, так как бродячие коровы часто становятся причиной ДТП, а также вредят культурным посадкам.