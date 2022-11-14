Два человека пострадали в ДТП в Республике Коми

Два человека получили травмы в результате ДТП в Прилузском районе Республики Коми. Об этом в понедельник, 14 ноября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 13 ноября, в 10:10 на 613-м км трассы «Вятка». 32-летний мужчина за рулем микроавтобуса «МАЗ» ехал в сторону Кирова. Проезжая мост через реку Ожин на красный сигнал светофора, он столкнулся с Volkswagen Multivan, который ехал во встречном направлении на разрешающий сигнал.

В результате травмы получили 63-летняя пассажирка Volkswagen и 65-летняя пассажирка микроавтобуса. Обе были пристегнуты, что помогло предотвратить более тяжкие последствия, отметили в ведомстве.

Накануне стало известно, что два человека, в том числе несовершеннолетний, погибли и семеро пострадали при столкновении автобуса и иномарки в Кемеровской области. Предполагается, что водитель иномарки выехал на встречную полосу.