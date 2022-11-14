Правительство Польши ввело принудительное управление активами «Газпрома» в стране

Польша ввела временное принудительное управление активами «Газпрома» на территории страны. Об этом 14 ноября сообщает издание Parkiet.

«Во внесенной в санкционный список фирме, принадлежащей ПАО «Газпром», решением министра развития и технологий Вальдемара Буды было введено временное принудительное управление», — приводится в материале заявление министерства развития и технологий страны.

Решение затронет все акции, принадлежащие «Газпрому» в системе транзитных газопроводов компании EuRoPol GAZ, что, по мнению Варшавы, поможет обеспечить «безопаность критически важной инфраструктуры» в стране, говорится в материале.

«Газпрому» и польской PGNiG принадлежит по 48% предприятия EuRoPol GAZ, которое является оператором польского участка газопровода Ямал – Европа. Трубопровод был балансирующим маршрутом для «Газпрома», который использовался для поставок через Белоруссию и Польшу в Германию.

Всего газопровод проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии, а его общая протяженность составляет более 2 тыс. км.

В апреле из-за спецоперации России на Украине польские власти внесли «Газпром» в санкционный список. В качестве ограничительных мер указывалось замораживание финансовых средств, в том числе ценных бумаг EuRoPol Gaz.

В ответ на это в мае Москва ввела ограничительные меры против EuRoPol GAZ. С тех пор «Газпрому» запрещено пользоваться польской частью магистрали для поставок газа, а труба работает только в реверсном направлении.