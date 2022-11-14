В Швеции назвали выгодополучателей от украинского кризиса

США и Евросоюзу невыгодно, чтобы конфликт на Украине закончился. К такому мнению пришел читатель шведской газеты Nya Dagbladet Йозеф Чиба. Свои размышления он отправил в письме в редакцию, которая, в свою очередь, их опубликовала.

Чиба указал, что сейчас от продолжающегося конфликта на Украине выигрывают в первую очередь США.

«США зарабатывают миллиарды долларов, продавая оружие Украине и союзникам по НАТО, а также продавая природный газ в ЕС по цене, в пять раз превышающей российскую. ‹...› Американцы неоднократно заявляли, что цель военных действий на Украине состоит в том, чтобы ослабить Россию в военном и экономическом отношении и во вторую очередь — вовлечь в конфликт своих союзников по НАТО», — пояснил он.

Выгодно продолжение конфликта и Евросоюзу, считает Чиба. По его мнению, в ЕС хотят сохранить максимально высокие цены на топливо и, соответственно, на электричество, чтобы потом им было легче оправдать цены при реализации «безумных идей в зеленой энергетике».

Он также добавил, что и сам Киев не расположен к урегулированию конфликта переговорным путем. В качестве аргумента он назвал, что после этого они сразу лишатся всякой многомиллиардной финансовой поддержки со стороны ЕС и США.

«Без этой поддержки Украина просто не выживет ни в экономическом, ни в военном отношении едва ли до начала следующего рабочего дня», — пояснил читатель газеты.

В числе проигравших же в украинском конфликте Чиба назвал простых европейцев и украинцев. В заключение сказанного мужчина призвал Запад прекратить накачивать Украину оружием и подтолкнуть Киев к мирным переговорам.

Москва неоднократно заявляла, что Россия открыта к переговорам с Украиной, однако Киев запретил их на уровне закона. В частности, как указала 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва ждет от Киева сигналов о стремлении возобновить переговорный процесс, но уже с учетом новых территориальных реалий.

2 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал опасной тенденцией рост вовлеченности США в военную поддержку Украины. По словам дипломата, американская сторона ставит себя в положение, близкое к тому, что можно назвать участием в конфликте.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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