Новую школу введут в эксплуатацию на Сахалине в конце декабря

В поселке Шахтерск в Сахалинской области завершается строительство новой школы, в конце декабря ее планируют ввести в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Углегорского городского округа.

На сегодняшний день строительство конструктивных элементов полностью завершено, также закончен монтаж кровли. До конца текущей недели планируется смонтировать системы отопления, водоснабжения и водоотведения.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, ввести здание в эксплуатацию должны до конца декабря. Ожидается, что ученики сядут за парты 1 сентября 2023 года.

На прошлой неделе в Углегорском районе начала работу специальная комиссия министерств образования, соцзащиты, строительства. Представители будут следить за подготовкой к введению в эксплуатацию школы, а также нового центра культурного развития и дома для престарелых.