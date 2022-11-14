Новую поликлинику планируют построить в Петрозаводске

В Петрозаводске планируют возвести еще одну поликлинику. Об этом стало известно в ходе совещания в мэрии столицы Карелии.

Как рассказал председатель комитета градостроительства и землепользования, поликлинику намерены возвести на участке на улице Бесовецкой.

Также рассматриваются варианты строительства других социальных объектов на территории Октябрьского района. В их числе детские сады и спортивные сооружения, пишет ИА «Карелinform».

Комплексное развитие района позволит избавиться от старых и аварийных зданий, на месте которых построят новые объекты общественного назначения и жилые комплексы.