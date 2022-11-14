AP опубликовало фото привязанных к фонарным столбам жителей Херсона после прихода ВСУ

Associated Press опубликовало фотографии из Херсона, на которых запечатлены двое мужчин, привязанных к столбам. Снимки сделаны 13 ноября.

Агентство указало, что таким образом их наказали за сотрудничество с российскими властями.

Также 13 ноября стало известно, что украинские власти аннулировали аккредитации журналистов, в том числе сотрудников телеканалов CNN и SkyNews, за то, что те посетили Херсон и работали там без согласования с военными.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным принял решение отвести войска из Херсона и перейти на левый берег Днепра.

Спустя два дня переброска войск была завершена. В Минобороны России подчеркнули, что соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции. Потерь личного состава и военной техники при переброске не было..

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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