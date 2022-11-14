МИД России внес в список санкций против Канады внука Бандеры и актера Джима Керри

Москва ввела санкции в отношении 100 граждан Канады, запретив им въезд на территорию России. В их числе оказались актер Джим Керри и внук Степана Бандеры Стефан, следует из заявления Министерства иностранных дел России, опубликованного 14 ноября.

Санкции вводятся в ответ на действия премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

В ведомстве отметили, что в список попали высокопоставленные чиновники, бизнесмены, представители медиа и финансовых структур.

В черный список попали канадские чиновники, предприниматели, активисты, а также представители медийных и финансовых структур, которые причастны к формированию антироссийского курса страны.

Так, запрещен въезд актеру Джиму Керри и внуку украинского националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры.

В санкционном списке также оказались начальник управления безопасности связи Канады Каролин Ксавье, бывший генпрокурор страны Питер Маккей, а также писательница Маргарет Этвуд.

Ранее, 28 октября, сообщалось, что Оттава расширила санкции против Москвы. Рестрикции были введены против шести компаний энергетического сектора, а также 35 граждан России. Среди компаний они коснулись, в частности, «Лукойла». В санкционный список также вошли министр энергетики РФ Николай Шульгинов, вице-премьер России Александр Новак и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

До этого в список был добавлен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В конце октября специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал «Известиям», что многие правительства, которые из-за санкций причиняют ущерб своим странам, озлоблены на государства, защищающие свои интересы. Разногласия продолжают нарастать, что в результате может привести к развалу либо к здравомыслию политиков.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».