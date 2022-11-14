Пешеход погиб при наезде грузовика в Саратовской области

ГИБДД проводит проверку по факту гибели пешехода на дороге в Саратовской области. Мужчину сбила грузовая «Газель».

ДТП произошло вечером 14 ноября на дороге Балаково – Духовницкое. В районе села Натальино 58-летний водитель допустил наезд на 48-летнего пешехода. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В Госавтоинспекции уточнили, что на дороге было темно, пешеход не использовал световозвращающие элементы. Мужчина двигался вдоль проезжей части без цели перехода.

В Амурской области возбудили уголовное дело по факту наезда автомобиля на 15-летнюю девочку. Школьница внезапно вышла на дорогу и была сбита автомобилем Nissan Note. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.