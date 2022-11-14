Освещение появится еще на одном участке набережной в Пскове

В Пскове намерены провести освещение на еще одном участке городской набережной. Об этом начальник управления горхозяйства Александр Грацкий рассказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, специалисты приступят к работам уже в ближайшее время. Освещение появится на набережной реки Псковы от Высокой башни до Троицкого моста.

«Также будет освещение на Каменном мосту, на улице Калинина. Параллельно проектируем неосвещенные участки улиц Алмазной и Железнодорожной», — добавил Грацкий.

Как уточняет Псковская Лента Новостей, сейчас разрабатываются проекты для освещения еще восьми улиц. Аналогичные работы ведутся на автомобильных дорогах и тротуарах для безопасного передвижения горожан.