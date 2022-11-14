Минфин Украины ждет от Запада $7,8 млрд до конца года

Киев рассчитывает в ноябре и декабре получить от зарубежных партнеров $7,8 млрд. Об этом 14 ноября сообщает «Укринформ» со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.

«В ноябре ожидаются поступления около $4,8 млрд, внешнее финансирование на декабрь — около $3 млрд», — отметил он.

По словам министра, если бы такое финансирование страны было в сентябре и октябре, то ситуация была бы позитивней. В ноябре и декабре ситуация сложнее, так как расходы государства в эти месяцы самые высокие.

Марченко обратил внимание, что украинский кабмин ищет возможности для проведения всех расходов и выполнения обязательств перед гражданами страны.

Как сообщалось ранее, до конца года Европейский союз предоставит Украине макрофинансовую помощь на €5 млрд. Первая часть поступит уже в середине октября, а остальное — в ноябре и декабре. Средства власти страны направят на первоочередные нужды бюджета, в том числе выплату зарплат и пенсий.

В следующем году Киев рассчитывает получить от международных партнеров уже $38 млрд. Без европейских денег восстановить экономику Украины будет невозможно, отметили власти страны.

Правительство передало в парламент проект бюджета на 2023 год. Основная часть средств пойдет на военный и силовой блоки.

Финансирование разведки на Украине планируют увеличить на 41%, минобороны — на 37%. Больше средств получат Генпрокуратура и Государственное бюро расследований.

В апреле Марченко заявлял о плачевной экономической ситуации в стране. Он призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит госбюджета, отметив, что Украина находится в худшем финансовом состоянии.

Западные страны начали оказывать финансовую помощь Украине на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».