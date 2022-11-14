Жительница Ямала Ольга Дехтяренко получила высшее звание «Мать-героиня»

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Ольга Дехтяренко получила звание «Мать-героиня». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 14 ноября.

Два года назад семья Дехтяренко выиграла всероссийский конкурс «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

По данным сайта «Новости Ямала», Ольга Дехтяренко работает воспитателем в детском саду, ее супруг Вадим — преподаватель русского языка и литературы. Они воспитывают десятерых детей.

Кроме того, президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» Медни Кадыровой, супруге главы Чечни Рамзана Кадырова.

При присвоении звания награжденным матерям единовременно выплачивается по 1 млн рублей.

В августе глава государства установил в России звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей.