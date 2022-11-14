Суд приговорил экс-главу фан-клуба «Спартака» к двум годам условно

Тушинский районный суд Москвы приговорил к двум годам условно бывшего главу фан-клуба футбольного «Спартака» Валентина Коршунова, ударившего журналиста. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Коршунов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к отказу от распространения информации соединенное с насилием над журналистом»).

Было установлено, что 20 октября 2021 года Коршунов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дважды ударил кулаком в голову журналиста РБК Александра Щеголева за отказ прекратить видеосъемку. Это произошло во время матча «Спартака» с английским «Лестером».

До этого Тушинский суд Москвы уже оштрафовал Коршунова на 5 тыс. рублей за избиение журналиста и запретил ему в течение двух лет посещать спортивные соревнования. В дальнейшем было возбуждено уголовное дело.

10 июля в США футбольные фанаты избили игрока Мисаэля Санчеса во время матча. Спустя две недели он скончался. По данному делу был задержан 46-летний болельщик.