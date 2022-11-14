Песков: российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США

Россия и США проводят переговоры в Анкаре. Об этом 14 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, мы подтверждаем, что сегодня проходят российско-американские переговоры в Анкаре. Это была инициатива американской стороны. Про содержание мы ничего не говорим», — сказал он «РИА Новости».

По данным турецкого телеканала NTV, в переговорах участвовали директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Встреча состоялась в штаб-квартире турецкой разведки.

В свою очередь телеканал CNN сообщил, что представители двух стран обсудят вопросы по поводу задержанных граждан США, а также ядерного риска. В сообщении телеканала подчеркивалось, что Бернс «не ведет никаких переговоров».

До этого, 9 октября, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что переговоры в Турции между РФ и западными странами могут быть использованы для принуждения России пойти на компромиссы по ситуации вокруг Украины.

В этот же день Песков заявил, что Анкара старается стать посредником между Россией и Западом, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе.

6 октября Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что благодаря усилиям Анкары между Москвой и Киевом произошел обмен военнопленными.

При этом Турция — единственная страна НАТО, которая не стала вводить санкции в отношении российской стороны. В то же время она оказывает военную помощь Украине.