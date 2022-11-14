Реклама
Прямой эфир
Мир
Минфин Украины ждет от Запада $7,8 млрд до конца года
Мир
США внесли в антироссийский санкционный список 14 человек и 28 компаний
Интернет
Twitter перестанет указывать устройства авторов постов в соцсети
Экономика
Цены на газ в Европе достигли $1200 за 1 тыс. куб. м
Мир
США разрешили операции с рядом подсанкционных российских компаний
Общество
Власти Херсонской области обеспечат безопасность жителей левобережья
Политика
В Совфеде назвали сотрясением воздуха планы ЕП объявить РФ страной-террористом
Туризм
Визовые центры Италии с 15 ноября перестанут принимать пятилетние российские паспорта
Экономика
Таможенная подкомиссия одобрила увеличение квоты на экспорт зерна до 25,5 млн т
Общество
Суд приговорил экс-главу фан-клуба «Спартака» к двум годам условно
Мир
Небензя назвал ничтожным проект резолюции ГА ООН о «репарациях» Киеву
Общество
ФНС и МВД организовали налоговую проверку в сети кафе «АндерСон»

Песков: российско-американские переговоры в Анкаре прошли по инициативе США

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и США проводят переговоры в Анкаре. Об этом 14 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ядрёный щит: Пентагон раскрыл свои планы по развитию ядерного оружия
Почему США отказываются сразу от нескольких стратегических систем вооружения

«Да, мы подтверждаем, что сегодня проходят российско-американские переговоры в Анкаре. Это была инициатива американской стороны. Про содержание мы ничего не говорим», — сказал он «РИА Новости».

По данным турецкого телеканала NTV, в переговорах участвовали директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Встреча состоялась в штаб-квартире турецкой разведки.

В свою очередь телеканал CNN сообщил, что представители двух стран обсудят вопросы по поводу задержанных граждан США, а также ядерного риска. В сообщении телеканала подчеркивалось, что Бернс «не ведет никаких переговоров».

До этого, 9 октября, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что переговоры в Турции между РФ и западными странами могут быть использованы для принуждения России пойти на компромиссы по ситуации вокруг Украины.

В этот же день Песков заявил, что Анкара старается стать посредником между Россией и Западом, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе.

6 октября Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что благодаря усилиям Анкары между Москвой и Киевом произошел обмен военнопленными.

При этом Турция — единственная страна НАТО, которая не стала вводить санкции в отношении российской стороны. В то же время она оказывает военную помощь Украине.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022