США разрешили операции с рядом подсанкционных российских компаний для обеспечения безопасности гражданской авиации. Об этом 14 ноября сообщил американский минфин.

В документе отмечается, что разрешаются все операции, которые «необходимы для предоставления, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг с целью обеспечения безопасности гражданской авиации».

При этом воздушное судно должно быть зарегистрировано в юрисдикции, находящейся за пределами России.

Также приводится список компаний, с которыми разрешены данные операции. В их числе Объединенная авиастроительная корпорация, авиастроительная корпорация «Иркут» и другие.

В конце октября агентство Bloomberg сообщило, что закрытие воздушного пространства над Россией привело к значительному росту трат на топливо при перелетах в Азию для авиакомпаний из США и Евросоюза.

В августе минфин США разрешил сделки, связанные с закрытием счетов физлиц в банковских учреждениях, подпавших под антироссийские санкции. Кроме того, министерство исключило из-под санкций выплаты пенсий гражданам, не находящимся на территории России.

В том же месяце власти Великобритании ослабили санкции в авиационной отрасли для лиц, связанных с Россией.

Данные меры относятся к определенным авиационным товарам и технологиям, в том числе к авиационным газотурбинным двигателям и специально разработанным для них комплектующим. При этом послабления не распространяются на военные товары и технологии.