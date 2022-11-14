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Власти Херсонской области обеспечат безопасность жителей левобережья
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Власти Херсонской области обеспечат безопасность жителей левобережья

Власти Херсонской области: безопасность жителей левобережья региона будет обеспечена
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Фото: ТАSS/EPA/STRINGER
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Власти Херсонской области примут все меры для обеспечения безопасности жителей левобережной части региона. Об этом 14 ноября заявила пресс-служба врио губернатора региона Владимира Сальдо.

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«Власти примут все меры для обеспечения безопасности жителей левобережья Херсонщины», — цитирует сообщение властей региона ТАСС.

Днем ранее американское агентство Associated Press опубликовало фотографии привязанных к столбам жителей Херсона после прихода на территорию Вооруженных сил Украины (ВСУ). На фоне связанных мужчин находится билборд с надписью «В будущее — вместе с Россией».

По информации агентства, они были наказаны за якобы сотрудничество с российскими властями.

В тот же день не менее шести представителей СМИ, включая CNN и Sky News, лишились аккредитации за репортажи из Херсона. Данное решение было принято генштабом ВСУ. Причиной стало грубое нарушение правил работы в районе ведения боевых действий. В результате журналистам было отказано в праве осуществлять профессиональную деятельность, а их пресс-карты признали недействительными.

12 ноября в Херсоне объявили о введении комендантского часа, а также об ограничении въезда в Херсон и выезда за его пределы. Данные меры, по словам украинских властей, продиктованы необходимостью разминировать город.

В пятницу сообщалось, что на херсонском направлении завершили переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра. Приказ о маневре отдал двумя днями ранее, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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